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Полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов»

Полковник Кошкин: украинские «дроны-драконы» будут широко применяться

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Gleb Garanich/Reuters

Украина будет широко применять модернизированные «дроны-драконы» с раскаленным металлом. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин, пишет «Лента.ру».

Он отметил, что специалисты во всем мире работают над усовершенствованием беспилотников — по весу, дальности действия, а также объему взрывного устройства, которое они могут переносить.

Использование дронов с расплавленным металлом специалист сравнил с похожим эффектом, получаемым от применения напалма.

«Во время вьетнамской войны американцы использовали напалм. Это тот же бензин, просто они его сделали очень густым и таким, который прилипает», — объяснил он.

По такому же принципу раскаленный метал может прилипать к объектам, строениям и прожигать их. Однако эта разработка не является решающий. От «дронов-драконов» действует такая же защита, как и от других БПЛА.

Недавно в Краснодарском крае эвакуировали жителей двух домов из-за фрагмента БПЛА. Пострадал жилой дом в Приморско-Ахтарске.

Ранее украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС в ДНР.

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