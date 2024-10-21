Американские танки M1 Abrams, которые применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современных столкновений. Об этом пишет The National Interest (NI).

В публикации сказано, что операция на Украине показала, что эти танки ничего не могут противопоставить дронам-камикадзе. Авторы также назвали данные танки дорогими. Отмечается, что их трудно воспроизвести из-за полностью разрушенной оборонно-промышленной базы Соединенных Штатов. NI подчеркивает, что Abrams не принесут на поле боя такой пользы, на которую рассчитывают ВСУ.

При этом в понедельник эксперт The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что российский танк Т-72, который применяют в ходе СВО, является «величайшим» танком в мире. Он поставил российский танк на первое место в своем рейтинге. Автор назвал Т-72 относительно простой в эксплуатации и доступной машиной, которая используется во многих странах. Отмечается, что Россия может массово выпускать современные модификации данного танка.

20 октября издание The National Interest писало, что российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» являются одними из лучших в мире. В материале сказано, что «Армата» обладает уникальными характеристиками, которые позволяют повысить безопасность экипажа и уменьшить уязвимость. «Прорыв» же отличается высокой эффективностью в боевых действиях. Эти танки попали в пятерку лучших по версии журнала. Также в топ-5 вошли M1А2 Abrams SEPv2, К2 Black Panther и Merkava V.

Ранее сообщалось, что танки Abrams из Австралии сгорят на Украине.