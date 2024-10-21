В Курской области был замечен американский танк Abrams. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации источника, танк использовался для уничтожения домов в селе Новоивановка. Американский танк появился под прикрытием БМП Bradley. Как отмечают военкоры, эти бронемашины используются в 57-й механизированной бригаде украинской армии.

В понедельник американское издание The National Interest (NI) писало, что танки M1 Abrams, которые применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современных столкновений. В публикации сказано, что операция на Украине показала, что эти танки ничего не могут противопоставить дронам-камикадзе. Авторы также назвали данные танки дорогими. Отмечается, что их трудно воспроизвести из-за полностью разрушенной оборонно-промышленной базы Соединенных Штатов. NI подчеркивает, что Abrams не принесут на поле боя такой пользы, на которую рассчитывают ВСУ.

Ранее в США российские танки назвали лучшими в мире.