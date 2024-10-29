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На Западе оценили, сколько танков Abrams потеряли ВСУ

MWM: ВСУ потеряли более 20 танков Abrams из 31 поставленного на Украину

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две трети американских танков M1 Abrams, которые были переданы Киеву западными союзниками. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Более 20 из 31 танка Abrams, поставленного на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены», — отмечается в статье.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным СМИ, чаще всего российские военные уничтожали Abrams с помощью управляемых артиллерийских боеприпасов и дронов-камикадзе.
При этом несколько американских танков стали трофеями Вооруженных сил РФ.

До этого американское издание The National Interest писало, что танки M1 Abrams, которые США активно применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современных столкновений. В публикации сказано, что операция на Украине показала, что эти танки ничего не могут противопоставить дронам-камикадзе. Авторы также назвали данные боевые машины дорогими. Отмечается, что их трудно воспроизвести из-за полностью разрушенной оборонно-промышленной базы Соединенных Штатов. NI подчеркивает, что Abrams не принесут на поле боя такой пользы, на которую рассчитывают ВСУ.

Ранее танк Abrams заметили в Курской области.

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