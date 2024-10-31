Европу призвали готовиться к тяжелым временам вне зависимости от выборов в США

Европейские союзники США готовятся к тому, что Вашингтон будет меньше интересоваться ими вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет Associated Press (АР).

Как следует из текста, победа Камалы Харрис приведет к сохранению текущего внешнеполитического курса, однако оппозиция республиканцев и усталость от конфликта на Украине приведет к снижению интереса и поддержки Европы.

В то же время «аппетит Трампа к введению пошлин для партнеров в США также вызывает беспокойство в Европе», а возможность его второго срока заставляет континент готовиться к предстоящим трудным временам, отмечается в материале.

«Центральное положение Европы во внешней политике США отличается от того, что было в годы становления Байдена. И в этом смысле Байден действительно является последним трансатлантическим президентом», — сказала старший научный сотрудник Германского совета по международным отношениям в Берлине Рейчел Таузендфройнд.

По ее словам, Вашингтон продолжит разворачиваться в сторону Азии, в связи с чем Европа должна стать «более способным партнером».

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в США назвали ключевое различие в подходах Трампа и Харрис к миру на Украине.