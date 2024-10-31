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ПВО за полтора часа сбила 41 украинский беспилотник

МО: ПВО в период с 20.30 до 22.00 уничтожила 41 БПЛА над территорий России

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в период с 20.30 до 22.00 мск. Об этом сообщает Минобороны.

20 беспилотных было сбито над Курской областью, 13 — над Брянской, четыре — над Орловской, три — над Белгородской, один — над Крымом.

Утром 31 октября министерство обороны России сообщило, что российские войска ночью сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Как рассказали в ведомстве, дежурные средства ПВО перехватили восемь беспилотников над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Брянской области.

По одному беспилотнику также сбили в Белгородской и Воронежской областях и над акваторией Черного моря.

Ночью Минобороны сообщало о сбитии 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинской армии.

Ранее на Украине сообщили о массированном ракетном ударе по мосту в Одесской области.

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