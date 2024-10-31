На Украине сообщили о массированном ракетном ударе по мосту в Одесской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о массированном ракетном ударе по крупному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушных сил украинской армии.

Удар по мосту был нанесен в ночь на 31 октября, уточнил источник.

«Выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

По данным источника, украинским силам ПВО удалось перехватить лишь две ракеты.

30 октября также сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

В тот же день стало известно, что российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский» вместе с группой спецназа уничтожил колонну Вооруженных сил Украины в Курской области. Военкоры опубликовали кадры ударов по позициям врага.

Ранее Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье.