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Небензя объяснил причину провалов ВСУ на фронте

Небензя: ВСУ проседают на фронте из-за потери веры народа в Зеленского

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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Народ Украины перестал верить президенту страны Владимиру Зеленскому, из-за чего подразделения украинской армии в настоящее время проседают на фронте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Уже даже Вашингтон и его союзники начинают осознавать, что проблема режима Зеленского не в том, что у него недостаточно оружия и боеприпасов», — сказал Небензя.

Несколькими часами ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший генпрокурор страны Юрий Луценко сообщил, что украинская сторона каждый день теряет населенные пункты, а власти страны ничего с этим не могут поделать. Он отметил, что ситуация на поле боя перерастает в то, что генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко «назвал развалом фронта».

Утром 31 октября военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что взятие российскими войсками Краматорска станет переломным моментом в конфликте на Украине. По его словам, в настоящее время украинская армия вынуждена «откатываться в зоны, где оборонительных рубежей нет».

Ранее солдатам ВСУ запретили употреблять слово «отступление» в разговорах со СМИ.

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