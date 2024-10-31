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Украинский офицер рассказал о развале фронта

Офицер ВСУ Луценко сообщил о развале фронта и ежедневных территориальных потерях

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Alina Smutko/Reuters

Украина каждый день теряет населенные пункты, а власти страны ничего с этим не могут поделать. Об этом в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший генпрокурор страны Юрий Луценко.

«Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт. Все мы видим, что власть на это не реагирует никак», — сказал он, отметив, что ситуация на поле боя перерастает в то, что генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко «назвал развалом фронта».

В четверг подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Ясную Поляну в Донецкой народной республике. В этот же день стало известно, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются в сторону Купянска, взятие Кругляковки дало им тактический простор.

Кроме того, 31 октября министерство обороны России сообщило, что российские войска водрузили флаг РФ над Кругляковкой Харьковской области. Флаг России был водружен на телевышке над городом, расположенным в 20 километрах от Купянска.

Ранее Лукашенко заявил, что генералы ВСУ просили связаться с Путиным и остановить бои.

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Операция на Украине
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