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Военный эксперт назвал переломный момент украинского конфликта

Полковник Матвийчук: взятие Краматорска может стать переломным моментом СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие российскими войсками Краматорска станет переломным моментом в конфликте на Украине. Такое мнение высказал «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, в настоящее время украинская армия вынуждена «откатываться в зоны, где оборонительных рубежей нет», то есть в районы Краматорска и Днепропетровска. Матвийчук предположил, что в случае захвата Вооруженными силами России этих позиций «оборона ВСУ рассыплется полностью».

«Мы выполним задачи восстановления границ ДНР и перенесем боевые действия на территорию Украины», — сказал Матвийчук.

Он отметил, что украинские подразделения уже бросают позиции, однако «такого обрушения фронта, как когда люди бегут с белыми флагами, со стороны Вооруженных сил Украины сейчас нет».

29 октября Матвийчук предположил, что военные КНДР, если они действительно прибыли под Курск, будут не воевать с ВСУ, а изучать реальный боевой опыт, так как северокорейская армия уже 70 лет не воюет.

Ранее на Украине указали на риск потерять всю юго-западную часть Донбасса.

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