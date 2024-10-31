В Минобороны рассказали о боевых возможностях самоходного миномета «Тюльпан»

Тяжелые самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» стреляют снарядами, которые способны пробить до трех метров бетона. Об этом сообщается на сайте Минобороны (МО) РФ.

По данным ведомства, накануне военные Южной группировки войск с помощью «Тюльпана» уничтожили пункт временной дислокации и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Разведывательный беспилотник корректировал огонь миномета.

В Минобороны отметили, что подобные укрепления ВСУ можно уничтожить минометными минами массой от 130 до 230 кг, которыми стреляет «Тюльпан». Такой удар не выдерживают бетонные перекрытия толщиной до трех метров, добавили в министерстве.

27 октября российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили замаскированный в лесополосе украинский самоходный миномет «Тюльпан» в Харьковской области.

Ранее в ВСУ пожаловались на увеличение дальности сброса российских бомб.