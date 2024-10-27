Российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили замаскированный в лесополосе самоходный миномет «Тюльпан» Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении ведомства сказано, что 240-мм миномет обнаружила воздушная разведка одного из подразделений группировки войск «Север», после чего технику уничтожили точным попаданием снаряда.

Незадолго до этого российское Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» добились успехов на переднем крае, нанеся удары по формированиям 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, бронетранспортер модели М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и два орудия Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Был уничтожен арсенал боеприпасов ВСУ.

Ранее в ВСУ пожаловались на увеличение дальности сброса российских бомб.