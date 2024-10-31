ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские войска нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили три склада боеприпасов в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Анновка, Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Северск и Славянск в ДНР. Они также отразили вражескую контратаку.

Потери противника составили до 810 военных противника. Российские войска уничтожили 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119 противника.

31 октября Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ.

Также 31 октября в Минобороны России сообщили, что бойцы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» «Южной» группировки войск поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром.