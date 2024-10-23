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Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Часовым Яром

Артиллеристы бригады «Север-V» уничтожили склад с боеприпасами под Часовым Яром

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Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы бригады «Север-V» добровольческого корпуса уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами под Часовым Яром в Донбассе. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, разведчики бригады с помощью беспилотников обнаружили укрытие украинских военных в лесополосе севернее Часова Яра. Командование приняло решение уничтожить цели.

Российские артиллеристы поразили объект, после чего начался пожар. Черех несколько минут в десяти метрах от цели произошла серия взрывов. Оказалось, что под землей был скрыт склад боеприпасов, рассказал РИА Новости боец бригады.

Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили в районе артиллерийского полигона ВСУ в пригороде Сум на севере Украины.

До этого Минобороны РФ сообщало, что расчет ТОС «Солнцепек» ВС РФ ударил по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении.

Ранее в Минобороны рассказали о положении подразделений «Южной» группировки ВС России.

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