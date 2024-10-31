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Российские войска ударили по складам ВСУ

Минобороны РФ: российские войска ударили по складам ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Удары по ним, а также по живой силе и технике ВСУ пришлись по 135 районам.

Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

Также 31 октября в Минобороны России сообщили, что бойцы расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» «Южной» группировки войск поразили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). По информации российского оборонного ведомства, склад был расположен в полуразрушенном здании. Наводить миномет на цели помогал расчет беспилотного летательного аппарата.

До этого в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота захватили взводно-огневой пункт Вооруженных сил Украины и завладели пулеметом НАТО старого образца.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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Операция на Украине
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