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В США заявили о неготовности НАТО принять в альянс Украину

Постпред США Смит: в НАТО не готовы принять Украину в альянс

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Североатлантический альянс все еще не готов предоставить Киеву членство или приглашение в НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, пишет Politico.

«На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение», — сказала она.

При этом Смит добавила, что ограничения по оборонным закупкам в ЕС, который хочет приобретать прежде всего европейское вооружение, станут помехой в оказании помощи Украине.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что командование Североатлантического альянса по координации помощи Киеву заработает до конца года.

До этого в посольстве России во Франции заявили, что размещение военных сил Североатлантического альянса на Украине приведет к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией.

Ранее экс-полковник СБУ допустил ввод войск НАТО на Украину.

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