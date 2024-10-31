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В Курской области захватили опорный пункт ВСУ с натовским пулеметом

В Курской области морпехи захватили огневой пункт ВСУ с натовским пулеметом

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Курской области морские пехотинцы Черноморского флота захватили взводно-огневой пункт Вооруженных сил Украины и завладели пулеметом НАТО старого образца. Об этом сообщил заместитель командира роты с позывным «Клинцы» в беседе с РИА Новости.

«Резким наскоком без потерь взяли взводно-огневой пункт, уничтожив живую силу противника», — отметил он.

Замкомандира роты рассказал, что предварительно опорный пункт бойцов украинской армии атаковали из минометов и ствольной артиллерии. По его словам, часть военнослужащих ВСУ бежала, бросив раненых и вооружение.

Российский военнослужащий назвал трофейный натовский пулемет «не особо удачным образцом вооружения». В частности, после тысячи выстрелов ствол этого оружия перегревается, что приводит к потере кучности.

«Он начинает, грубо говоря, плеваться пулями», — уточнил замкомандира роты и добавил, что пулемет альянса передадут в музей.

1 октября сообщалось, что подбитый в зоне спецоперации немецкий танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод». После проведения исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейной машины в целом.

Ранее российские танкисты угнали танк ВСУ, мешавший прорыву обороны.

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Операция на Украине
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