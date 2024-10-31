ВСУ нанесли удар по храму в Авдеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Авдеевка в ДНР, в результате чего один из снарядов попал по храму святой Марии Магдалины. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, снаряд попал на территорию храма. В результате инцидента фасад здания был поврежден.

Сторож храма по имени Алексей рассказал, что обстрел продолжался на протяжении двух часов.

«Все опять восстанавливать по новой, попало в землю, в помещение и в здание», — сказал сторож.

1 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Свято-Никольский храм и мемориал в память о Великой Отечественной войне. По его словам, сообщений о пострадавших не поступало.

27 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, разрушивших в селе Борки Суджанского района Курской области объект культурного наследия «Ансамбль Свято-Знаменской церкви». Сейчас устанавливаются причастные к обстрелу.

Ранее ВСУ нанесли удар по храму в Донецке.