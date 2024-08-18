Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ нанесли удар по храму в Донецке

ВСУ нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

ВСУ нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», — сообщил источник.

Петровский район расположен на западной окраине города, вдалеке от центра Донецка, она регулярно подвергается обстрелу со стороны ВСУ.

16 августа ВСУ обстреляли донецкий ТЦ «Галактика», в котором находилось более ста посетителей. По словам Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток.

Недавно в ДНР осудили трех бойцов ВСУ. За обстрел автомобильного моста в регионе трех мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее в ДНР раскрыли причину участившихся обстрелов региона со стороны ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами