ВСУ нанесли удар по храму в Донецке

ВСУ нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», — сообщил источник.

Петровский район расположен на западной окраине города, вдалеке от центра Донецка, она регулярно подвергается обстрелу со стороны ВСУ.

16 августа ВСУ обстреляли донецкий ТЦ «Галактика», в котором находилось более ста посетителей. По словам Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток.

Недавно в ДНР осудили трех бойцов ВСУ. За обстрел автомобильного моста в регионе трех мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее в ДНР раскрыли причину участившихся обстрелов региона со стороны ВСУ.