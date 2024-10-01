ВСУ обстреляли церковь и мемориал в память о Великой Отечественной войне

В Тишанке Белгородской области Вооруженные силы Украины обстреляли церковь и мемориал в память о Великой Отечественной войне. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры», — сообщил Гладков.

По словам белгородского губернатора, на данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас все экстренные службы проводят подомовой обход.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области формирующийся добровольческий батальон «Барс — Белгород» приступил к выполнению боевых задач.

Гладков отметил, что добровольцы прошли подготовку у опытных инструкторов. Кроме того, к батальону присоединился депутат областной думы Сергей Попов.

Ранее сообщалось, что белгородскую чиновницу внесли в перечень террористов и экстремистов.