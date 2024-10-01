Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли церковь и мемориал в память о Великой Отечественной войне

Гладков сообщил об обстреле в Тишанке церкви и мемориала в память о ВОВ

close
Настоящий Гладков' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал Настоящий Гладков

В Тишанке Белгородской области Вооруженные силы Украины обстреляли церковь и мемориал в память о Великой Отечественной войне. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате вражеского обстрела повреждены Свято-Никольский храм, мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году» и Дом культуры», — сообщил Гладков.

По словам белгородского губернатора, на данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас все экстренные службы проводят подомовой обход.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области формирующийся добровольческий батальон «Барс — Белгород» приступил к выполнению боевых задач.

Гладков отметил, что добровольцы прошли подготовку у опытных инструкторов. Кроме того, к батальону присоединился депутат областной думы Сергей Попов.

Ранее сообщалось, что белгородскую чиновницу внесли в перечень террористов и экстремистов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами