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ВСУ обстреляли церковь в Курской области

СК завел дело после обстрела объекта культурного наследия в Курской области

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушивших в селе Борки Суджанского района Курской области объект культурного наследия «Ансамбль Свято-Знаменской церкви». Об этом сообщает Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

По данным следствия, ВСУ в октябре текущего года с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли в селе Борки ансамбль Свято-Знаменской церкви.

Отмечается, что в результате указанных действий объект культурного наследия и находящиеся на его территории сооружения получили повреждения.

Устанавливаются причастные к обстрелу.

25 октября сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, который приказывал обстреливать Белгородскую область.

Ранее в РПЦ назвали число храмов, поврежденных ВСУ в Курской области.

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