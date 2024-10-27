ВСУ обстреляли церковь в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушивших в селе Борки Суджанского района Курской области объект культурного наследия «Ансамбль Свято-Знаменской церкви». Об этом сообщает Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

По данным следствия, ВСУ в октябре текущего года с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня обстреляли в селе Борки ансамбль Свято-Знаменской церкви.

Отмечается, что в результате указанных действий объект культурного наследия и находящиеся на его территории сооружения получили повреждения.

Устанавливаются причастные к обстрелу.

25 октября сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к пожизненному сроку командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, который приказывал обстреливать Белгородскую область.

Ранее в РПЦ назвали число храмов, поврежденных ВСУ в Курской области.