Российские военные при поддержке боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также складам боеприпасов и складам дислокации украинских военных и техники в 147 районах. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.



В общей сложности с начала российской специальной военной операции армия Украины потеряла 647 самолетов, 283 вертолета, 34 850 беспилотников, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 911 танков и другой техники, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль Селидово в ДНР.