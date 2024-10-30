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В Курской области предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район

МО: десант предотвратил прорыв техники ВСУ в Глушковский район Курской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) предотвратили попытку прорыва техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, расчет беспилотных летательных аппаратов крылатой пехоты обнаружил боевую бронированную технику ВСУ, движущуюся в направлении оборонительных позиций российских войск. Координаты были оперативно переданы артиллеристам-десантникам, после чего расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций уничтожали украинскую технику осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами.

Как сообщает Минобороны РФ, в результате огневого поражения ВСУ потеряли несколько единиц боевой бронированной техники как советского, так и западного производства.

20 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что военные Вооруженных сил России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая попыталась прорвать границу в районе села Волфино в Глушковском районе Курской области. По информации журналистов, диверсанты действовали вместе с подразделениями украинских сил специальных операций (ССО). Российские бойцы вовремя заметили попытки прорвать границу и пресекли их.

Ранее российские военные за сутки спасли 18 жителей курского приграничья.

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