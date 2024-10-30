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В США предркли последствия из-за участия КНДР в конфликте на Украине

Остин: участие КНДР в СВО грозит новыми формами поддержки Украины

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Violeta Santos Moura/Reuters

Из-за возможного участия КНДР в спецоперации на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными странами. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге, передает ТАСС.

«Да, это (возможное участие Пхеньяна в СВО - прим. ред.) может подтолкнуть других предпринять действия», — отметил шеф Пентагона.

Глава американского военного ведомства подчеркнул, что не станет «строить догадки» на тему, что именно может произойти. По словам Остина, есть «ряд вариантов». Министр обороны США призвал власти КНДР вывести свои войска из зоны конфликта, чтобы не провоцировать «продление или расширение» конфликта.

Накануне Пентагон заявил, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшены в Курскую область. О этом сообщил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области.

Ранее в Сеуле заявили, что не рассматривают прямые поставки Киеву снарядов 155 мм.

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Операция на Украине
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