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В Сеуле заявили, что не рассматривают прямые поставки Киеву снарядов 155 мм

Офис президента Южной Кореи: у Сеула нет намерений по поставке снарядов ВСУ

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Depositphotos

Республика Корея не намерена начать прямые поставки артиллерийских снарядов 155 мм на Украину. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента страны.

До этого СМИ написали, что Южная Корея обсуждала различные варианты, связанные с помощью Украине, в том числе их объем и характер — через США или напрямую.

Накануне Пентагон заявил, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшены в Курскую область. О переброске во время брифинга заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. По его словам, Южная Корея проинформировала Североатлантический альянс, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в РФ и их вовлечении в конфликт.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.

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Операция на Украине
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