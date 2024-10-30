В Минобороны Южной Кореи оценили отправку экспертов на Украину

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён выступил в поддержку предложения отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей для изучения действий частей Корейской народной армии в случае их появления в зоне конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что роль наблюдателей и аналитиков заключается в изучении опыта тенденций современных конфликтов.

По словам Ким Ён Хёна, Сеул установил, что северокорейские войска были переброшены в Россию. По его мнению, это может стать прекрасной возможностью для южнокорейских аналитиков изучить действия армии КНДР.

Он добавил, что отправка экспертов Республики Кореи на Украину является очевидной для военных страны.

30 октября сообщалось, что Южная Корея направит на Украину специальную группу для мониторинга присутствия северокорейских военных на территории республики.

29 октября официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшено в Курскую область. По его словам, в американском минобороны полагают, что КНДР якобы отправила в общей сложности около 10 тысяч своих солдат «для обучения на востоке России».

Ранее Байден призвал Украину бить по солдатам КНДР при пересечении границы.