Южная Корея направит на Украину группу наблюдения за солдатами из КНДР

Южная Корея направит на Украину специальную группу для мониторинга присутствия северокорейских военных на территории республики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Южной Кореи.

По словам собеседника агентства, группа специалистов будет наблюдать за возможным развертыванием сил КНДР, которые, по мнению Сеула, могут принять участие в конфликте на Украине на стороне России.

29 октября официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшено в Курскую область. По его словам, в американском минобороны полагают, что КНДР якобы отправила в общей сложности около 10 тысяч своих солдат «для обучения на востоке России».

«Эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области», — сказал Райдер.

Ранее Байден призвал Украину бить по солдатам КНДР при пересечении границы.