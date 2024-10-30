Байден призвал Украину бить по солдатам КНДР при пересечении границы

Президент США Джо Байден заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны нанести удар по северокорейским солдатам, если они пересекут государственную границу. Его слова приводит Reuters.

Отвечая на вопрос, должен ли Киев нанести удар по солдатам КНДР, он ответил, что «если они пересекут границу Украины, то да».

Байден также выразил «беспокойство» якобы нахождением северокорейских войск на территории Курской области.

29 октября официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшено в Курскую область. По его словам, в американском минобороны полагают, что КНДР якобы отправила в общей сложности около 10 тысяч своих солдат «для обучения на востоке России».

«Эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области», — сказал Райдер.

Ранее США обратились к Китаю из-за якобы солдат КНДР в России.