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SHOT показал, как ВС РФ ворвались в Селидово на пылающем танке

SHOT показал, как военные России ворвались в Селидово на пылающем танке

В Донецкой народной республике (ДНР) военные 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка совершили «огненный прорыв» с южной стороны города Селидово. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал утверждает, что получил видео от волонтеров Народного фронта.

Днем 26 октября военкор Александр Коц заявил, что Селидово на Покровском направлении СВО переходит под контроль ВС России. По его словам, город является важным узлом обороны Покровска и центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне противника.

Накануне источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины не прекращают попытки выйти из Селидово и спасти личный состав формирования. При этом ВСУ якобы выходят группами по простреливаемым дорогам, из-за чего теряют «большое количество людей».

Ранее появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ.

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Операция на Украине
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