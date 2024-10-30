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В Венгрии пресекли попытки использовать военпром для отправки оружия на Украину

Контрразведка Венгрии пресекла попытки использовать военпром для помощи Украине

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Контрразведка Венгрии пресекла попытки иностранных разведок использовать мощности военной промышленности республики для отправки оружия на Украину. Об этом заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире телеканала М1.

«Могу лишь сказать, что позиция венгерского правительства неизменна, мы не будем поставлять оружие и военные средства на Украину», — сказал Гуйяш.

15 октября политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за провал европейской стратегии по Украине. По его словам, для урегулирования конфликта необходимо начать переговорный процесс.

29 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политические лидеры Запада выбрали неверную стратегию в отношении Украины, но у них не хватает смелости публично это признать. Глава ведомства подчеркнул, что план, подразумевающий поставки Киеву большого количества оружия и основанный на санкциях против России, себя не оправдал.

Ранее премьер Венгрии назвал Украину спорной территорией.

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