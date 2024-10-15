Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за провал европейской стратегии по Украине. Об этом заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, пишет Berliner Zeitung.

«Госпожа фон дер Ляйен несет политическую ответственность за провал стратегии Европы в этом конфликте. Она отстаивала эту стратегию в течение многих лет. <…> Стратегия ЕС в отношении Украины провалилась. За это несет личную ответственность госпожа фон дер Ляйен», — сказал он.

Орбан заявил о необходимости переговорного процесса для урегулирования конфликта на Украине.

«Для Европы это определенно было бы намного лучше», — считает он.

Политический советник выразил надежду, что «после президентских выборов в США и после выборов в некоторых европейских странах политический ландшафт изменится», и тогда появится больше пространства для возобновления общения, начала переговоров о прекращении огня.

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