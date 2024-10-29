Политические лидеры Запада выбрали неверную стратегию в отношении Украины, но у них не хватает смелости публично это признать. Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявил находящийся с визитом в Тбилиси министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в трансатлантическом мире сложилась очень тяжелая ситуация. Это понимают лидеры западных стран, но у них нет смелости, чтобы признать ошибочность своей стратегии на Украине.

Сийярто подчеркнул, что стратегия, подразумевающая поставки Киеву большого количества оружия и основанная на санкциях против России, себя не оправдала. Санкции не работают, а поставленное оружие не изменило ситуацию на поле боя. Украина лишь теряет собственные территории.

Глава МИД Венгрии указал, что необходимо принять новую стратегию, разрешающую украинский конфликт мирным путем. Он отметил, что Будапешт поддерживает заявления Тбилиси о мирном разрешении ситуации на Украине.

Сийярто отметил, что Венгрия по украинскому вопросу находится в меньшинстве среди стран Европейского союза. Грузия имеет схожую позицию, и за это часто подвергается критике.

29 октября сообщалось о хамском поведении журналистов на брифинге премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси.

Ранее Орбан заявил, что правительство Грузии не позволило стране стать «второй Украиной».