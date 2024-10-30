Зеленский заявил об опасности привлечения военных Запада для участия в конфликте

Украина не будет просить западные государства отправить своих военных, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

По его словам, украинская сторона скептически относится к подобному развитию ситуации и никогда не продвигала такую идею.

Зеленский добавил, что привлечение западных войск «очень опасно», ведь Киев может потерять всю другую поддержку.

Президент Украины отметил, что у Запада в ответ на привлечение войск Северной Кореи «мало смелых шагов».

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области.

22 октября представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По словам северокорейских дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.