Украинские военные начали покидать позиции в Курахово

Украинские военнослужащие покинули некоторые позиции в городе Курахово, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Часть сил отступили с позиций на Запорожском проспекте», — сказал источник.

Он добавил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в целом находится «не в лучшем положении». По информации агентства, украинским бойцам приходится покидать позиции, оставляя раненых сослуживцев и оружие.

30 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что после взятия населенного пункта Селидово у российских военных появилась возможность зайти в тыл подразделениям ВСУ в Курахово. Как он отметил, кадры объективного контроля свидетельствуют о том, что украинские формирования на Южно-Донецком направлении оказались в «большей беде».

В тот же день военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о начале битвы за Курахово. Он рассказал, что солдаты Вооруженных сил РФ уже зашли в зону городской застройки и приступили к фактическому штурму населенного пункта.

Ранее российские бойцы угнали танк ВСУ, мешавший наступлению на Курахово.