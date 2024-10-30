Мотоциклисты из состава пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, доставили российских танкистов к украинскому танку, стоящему у них на пути, чтобы отогнать его в сторону. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По словам Сладкова, позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово были тщательно укреплены, однако бойцы пятой бригады смогли найти слабое место в их обороне и пробить его, сосредоточив огонь из танков и артиллерии в одной точке.

При попытке остановить продвижение российских войск украинские силы задействовали танк, несмотря на то, что артиллерия Вооруженных сил (ВС) РФ наносила удары по позициям ВСУ. Однако украинские танкисты не смогли уйти от преследования и были уничтожены с помощью коптеров, которые были в распоряжении пятой бригады.

В это время два мотоциклиста взяли на борт двух танкистов и доставили их к оставленной ВСУ машине. Российские бойцы перерезали стальную проволоку, забрались в танк и увезли его с собой.

29 октября в Украинском институте политики заявляли, что войска страны могут потерять всю юго-западную часть Донбасса от Большой Новоселки до Курахово. По мнению экспертов, при самом негативном сценарии Украина может лишиться и Покровской агломерации.

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