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Военкор заявил о начале битвы войск РФ за новый город в зоне спецоперации

Военкор Котенок: войска России зашли в Курахово в ДНР и начали битву за город

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что российские военные начали битву за город Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам военкора, Вооруженные силы (ВС) России, продвигаясь со стороны Островского, зашли в городскую застройку Курахово. Он отметил, что до этого можно было говорить только о заходе войск в административные границы населенного пункта, а теперь подразделения российской армии фактически начали битву за город.

Незадолго до этого военный корреспондент Александр Сладков заявлял, что мотоциклисты из состава пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, доставили российских танкистов к украинскому танку, стоящему у них на пути, чтобы отогнать его в сторону.

29 октября в Украинском институте политики заявляли, что войска страны могут потерять всю юго-западную часть Донбасса от Большой Новоселки до Курахово. По мнению экспертов, при самом негативном сценарии Украина может лишиться и Покровской агломерации.

Ранее российская армия заняла село Катериновка в Донецкой народной республике.

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