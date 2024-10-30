Советник главы ДНР заявил, что ВСУ начинают отступать из Курахово

Российские войска после взятия Селидово могут зайти в тыл подразделениям украинской армии в город Курахово, откуда они уже начали отступать. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, ВСУ на Южно-Донецком направлении оказались в «большей беде», о чем говорят кадры объективного контроля из Курахово.

«Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать», — сказал Кимаковский.

Он отметил, что за Селидово начинаются степи, особенно со стороны Угледара, поэтому украинские военные «прекрасно понимают, что по этим степям мы достаточно быстро зайдем и в тыл группировки, которая находится в Курахово».

Минобороны РФ сообщило о взятии Селидово 29 октября.

Ночью 30 октября военный корреспондент Юрий Котенок утверждал, что российские военные уже вошли в Курахово.

Ранее на Украине указали на риск потерять всю юго-западную часть Донбасса.