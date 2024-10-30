Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 27 тысяч военных

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

За время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 28 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канала Минобороны России.

Помимо этого, по данным оборонного ведомства, украинские войска также потеряли 180 танков, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 101 боевую машину пехоты и 106 бронетранспортеров. Кроме того, российские войска уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых были 11 HIMARS и шесть MLRS.

Из этой же сводки следует, что российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 14 бригад ВСУ в Курской области. Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска Вооруженных сил России нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области Украины.

В августе президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Совфеде предупредили западных участников вторжения в Россию о последствиях.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами