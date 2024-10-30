За время боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 28 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канала Минобороны России.

Помимо этого, по данным оборонного ведомства, украинские войска также потеряли 180 танков, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 101 боевую машину пехоты и 106 бронетранспортеров. Кроме того, российские войска уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых были 11 HIMARS и шесть MLRS.

Из этой же сводки следует, что российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 14 бригад ВСУ в Курской области. Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска Вооруженных сил России нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области Украины.

В августе президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Совфеде предупредили западных участников вторжения в Россию о последствиях.