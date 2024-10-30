Российские военные поразили бойцов и технику ВСУ в 19 районах Курской области

Российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии нанесли поражение военнослужащим и технике 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное и Южный.

Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области Украины (граничит с Курской областью) и резервам восьми бригад ВСУ и 1-ой бригады национальной гвардии страны в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Ободы, Павловка и Хотень.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.