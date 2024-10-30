Подразделения группировки российских войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад и двух пограничных отрядов пограничной службы Украины. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Это произошло в районах населенных пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области. Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потери украинской армии составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

До этого глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что приближение ВС РФ вынудило власти Купянска покинуть город. По его словам, армия России заняла выгодные позиции на Купянском направлении, улучшив контроль над ключевыми участками фронта.

26 октября стало известно, что российские войска вышли непосредственно к реке Оскол на Купянском направлении.

Ранее в ВСУ пожаловались на увеличение дальности сброса российских бомб.