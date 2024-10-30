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Россия применяет в зоне СВО «невидимое» покрытие для огнеметов

«Росэлектроника»: огнеметные системы ТОС-2 оснастили радиопоглощающим покрытием

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Минобороны РФ

Холдинг «Росэлектроника», который входит в состав корпорации «Ростех», начал поставки новых маскировочных комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2, известных как «Тосочка». Об этом пишет пресс-служба холдинга.

Как объяснили в компании, в основе «невидимого» покрытия есть радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, который закрепляют на броне. Материал не мешает движению техники. Первые комплекты уже привезли в зону СВО и они уже доказали свою эффективность, заключили в холдинге.

До этого холдинг «Высокоточные системы» отправил в войска новую партию плавающих и десантируемых бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Они оборудованы системами подавления линий управления дронами, комплектами защиты верхней полусферы и комплектом снижения заметности в инфракрасном и радиолокационном спектрах «Накидка».

Ранее Путин заявил, что войска получат серийные образцы современного вооружения.

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