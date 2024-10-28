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«Ростех» поставил в войска партию «Ракушек»

«Ростех» поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М»

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Ростех

Холдинг «Высокоточные системы» отправил в войска новую партию плавающих и десантируемых бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

Партия бронетранспортеров была поставлена в рамках гособоронзаказа. Перед отправкой техника прошла все ходовые испытания.

Согласно сообщению «Ростеха», БТР-МДМ «Ракушка-М» оборудована системами подавления линий управления дронами, комплектами защиты верхней полусферы и комплектом снижения заметности в инфракрасном и радиолокационном спектрах «Накидка».

8 октября госкорпорация сообщала о поставке в Вооруженные силы РФ очередной партии бронемашин для пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4.

9 октября стало известно, что российским Воздушно-космическим силам (ВКС) передали партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Тогда в «Ростехе» отмечали, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ сохраняют необходимый темп производства для исполнения гособоронзаказа. В корпорации также заявили, что на отечественных заводах внедряются технологии и совершенствуются процессы, которые позволяют нарастить выпуск продукции.

Ранее Путин заявил, что войска получат серийные образцы современного вооружения.

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