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Путин высказался о поставках новых вооружений ВС РФ

Путин: ВС РФ получат серийные образцы новых средств поражения

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

ВС РФ получат серийные образцы новых средств поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции.

Президент заявил, что в рамках программы комплексного переоснащения армии и флота в войска поступят «уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи».

По его словам, в Кремле уделяют много внимания перевооружению армии и флота посредством модернизации существующих и создания новых вооружений. При этом отмечается, что отдельное внимание уделяется обучению личного состава работе с новой техникой.

«Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава вооруженных сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учебы», — подчеркнул Путин.

До этого правительство поддержало проект о праве глав регионов создавать вооруженные отряды.

Ранее в США отреагировали на решение России увеличить численность вооруженных сил.

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