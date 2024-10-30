Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-боевик «Азова» назвал российский плен лучшим местом

Экс-боевик «Азова» заявил, что ему больше нравится в российском плену, чем в ВСУ

close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевик нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) по имени Роман заявил, что ему больше нравится находиться в российском плену, чем в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом военнопленный рассказал ТАСС.

«Это самое лучшее место [из всех], где я был раньше [в ходе боевых действий]», — сказал военный.

Военнопленный сейчас отбывает наказание в одной из российских колоний. По словам экс-боевика, там с ним хорошо обращаются. Он переписывается с проживающими в Донецкой народной республике (ДНР) родственниками жены, а в свободное время читает книги.

27 октября пленный солдат 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что у него были дружеские отношения с российскими военными, когда те находились в Харьковской области. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил России помогали пожилым местным жителям с хозяйственными делами при необходимости.

25 октября пленный боец 58-й бригады Вооруженных сил Украины Владимир Собловой заявил, что пошел на фронт ради того, чтобы сын в будущем смог поступить в вуз.

Ранее на СВО ликвидировали боевика «Азова» из сборной Украины по гребле.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами