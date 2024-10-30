Экс-боевик «Азова» назвал российский плен лучшим местом

Боевик нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) по имени Роман заявил, что ему больше нравится находиться в российском плену, чем в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом военнопленный рассказал ТАСС.

«Это самое лучшее место [из всех], где я был раньше [в ходе боевых действий]», — сказал военный.

Военнопленный сейчас отбывает наказание в одной из российских колоний. По словам экс-боевика, там с ним хорошо обращаются. Он переписывается с проживающими в Донецкой народной республике (ДНР) родственниками жены, а в свободное время читает книги.

27 октября пленный солдат 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что у него были дружеские отношения с российскими военными, когда те находились в Харьковской области. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил России помогали пожилым местным жителям с хозяйственными делами при необходимости.

25 октября пленный боец 58-й бригады Вооруженных сил Украины Владимир Собловой заявил, что пошел на фронт ради того, чтобы сын в будущем смог поступить в вуз.

Ранее на СВО ликвидировали боевика «Азова» из сборной Украины по гребле.