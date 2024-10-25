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Украинский пленный рассказал, зачем пошел на фронт

Пленный боец ВСУ Собловой заявил, что пошел на фронт ради образования для сына

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пленный боец 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Собловой заявил, что пошел на фронт ради получения высшего образования для сына. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что семья была против того, чтобы идти воевать, но Владимир опасался того, что семья попадет под репрессии со стороны правительства страны.

«Я пошел по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать, будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы», — заявил Собловой.

Пленный добавил, что его сыну 13 лет, и пока он не подлежит призыву в армию.

До этого украинский пленный рассказал о пьяном сослуживце, который бросил гранату в офицера.

Пленный отметил, что после этого солдата избили и увезли с позиции. Он обратил внимание, что солдаты постоянно покупают самогон у жителей близлежащих населенных пунктов.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить очередной госпереворот на Украине.

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