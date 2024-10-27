Пленный солдат 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что у него были дружеские отношения с российскими военными, когда те находились в Харьковской области. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Лукьянов является уроженцем села Великие Проходы Харьковской области и был призван в армию несколько месяцев назад. По его словам, он впервые встретил российских военнослужащих в своем селе в 2022 году, когда на территорию Харьковской области вошли первые колонны российских войск.

«С некоторыми из ваших военных у меня была возможность пообщаться. У нас сложились нормальные, даже дружелюбные отношения. Ребята иногда приходили за водой или за каким-то инструментом, а взамен приносили сигареты и другие мелочи. Они тоже оказывали помощь», — рассказал пленный.

По его словам, российские военные помогали пожилым местным жителям с хозяйственными делами при необходимости. В целом, как утверждает Лукьянов, большинство местных жителей имели положительные отношения с российскими военнослужащими.

«Процентов 25-30% местного населения ждали русский мир открыто, встречали с флагами», — сказал Лукьянов, добавив, что еще около 20% жителей скрывали свои симпатии к российским силам. Аналогичное положение, по его словам, наблюдалось и в Харькове.

Отмечается, что Лукьянов сдался в плен около недели назад в районе населенного пункта Золотая Нива, когда его группа попала в засаду.

До этого пленный боец 58-й бригады Вооруженных сил Украины Владимир Собловой заявил, что пошел на фронт ради того, чтобы сын в будущем смог поступить в вуз.

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