На СВО ликвидировали боевика «Азова» из сборной Украины по гребле

В зоне специальной военной операции ликвидирован боевик «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Даниила Егорова, который являлся членом сборной Украины по академической гребле. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства молодежи и спорта Украины.

Уточняется, что бойца не стало 28 октября. Ему было 24 года.

Егоров был членом национальной сборной Украины с 2016 года. На его счету серебро молодежного чемпионата Европы 2019 года, бронза чемпионата Европы среди юниоров 2017 года.

20 мая 2022 года Минобороны России заявило о взятии под контроль территории мариупольского комбината «Азовсталь». В плен сдались 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих украинской армии. Командир «Азова» Денис Прокопенко (позывной «Редис») был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства», отмечали в Минобороны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

В октябре актер Стивен Сигал показал кадры с пленными бойцами украинского батальона «Азов» в колонии в Еленовке под Донецком. Один из пленных заявил, что к ним относятся достаточно хорошо.

Ранее на Украине заявили о жалобах Сырского Зеленскому на «Азов».