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Мать пленного российского солдата попросила о помощи международные организации

РИА: мать пленного бойца ВС России попросила международные организации о помощи

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Павел Лисицын/РИА Новости

Мать российского солдата Игоря Щеголеватого, за жизнь которого ВСУ требуют у его семьи выкуп, рассказала РИА Новости, что обратилась в международные организации с просьбой помочь вернуть сына домой.

Елена Серикова попросила международные организации помочь найти ее сына, чтобы над ним не издевались, по-человечески обращались и вернули его домой.

Сводный брат пленного Щеголеватого Александр Сериков рассказывал, что за жизнь военнослужащего требуют 1 млн рублей. В противном случае вымогатели угрожают его пытать.

Щеголеватый служил артиллеристом, в начале октября его перевели в штурмовое подразделение, 5 октября он последний раз связывался с родными. Но уже 12 октября его родные получили видео, на котором Игорь с перемотанной головой просил перевести деньги «куда скажут».

До этого родители другого попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, с которых ВСУ тоже требовали деньги, обратились в ООН и Международный комитет Красного креста с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.

Ранее стало известно, что ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над российским пленным.

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