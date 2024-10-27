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Родители военнопленного, с которых требовали выкуп, обратились в международные организации

Родители пленного из РФ, с которых ВСУ требовали выкуп, обратились в ООН

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Евгений Биятов/РИА Новости

Родители попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, с которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) требовали деньги, обратились в ООН и Международный комитет Красного креста с просьбой защитить его и помочь вернуть домой. Об этом РИА Новости сообщил отчим пленного Валентин Килеберда.

«Мы обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций, Международный комитет Красного креста. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств. И вернуть его на родину», — сказал он.

Как рассказала Валентина Шепилова, ее сын — из Луганска, в феврале 2022 года оказался в рядах военнослужащих республики, а позднее — попал в ВС России. В октябре мужчина позвонил родителям и сказал, что находится в плену. Он признался, что военные ВСУ требуют заплатить выкуп, в противном случае его лишат жизни.

25 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе поездки в Катар она договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о взаимном содействии компетентным органам в ускорении обмена пленными.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить госпереворот на Украине.

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