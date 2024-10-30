ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над российским пленным

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает проводить медицинские опыты над пленным российским военнослужащим, если его семья не заплатит выкуп в 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора.

О вымогательстве крупной суммы рассказал агентству сводный брат военнопленного Игоря Щеголеватого Александр Сериков.

Женщина с аудиозаписи, представляющая Украину, заявила, что военнослужащий Вооруженных сил России сейчас находится в полевом бараке, где очень много «разъяренных украинцев» хотят провести над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты. По ее словам, после завершения опытов большинство российских бойцов, оказавшихся в таком положении, выкинут где-то на окраине леса.

Украинка добавила, что сейчас Щеголеватый находится на прифронтовой территории, украинская сторона не заявляла его как пленного, поэтому военные ВСУ хотят выкупить россиянина за деньги, они не уверены, нужен он им живой или нет.

Ранее СК начал проверку по делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного.