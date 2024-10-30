Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над российским пленным

РИА: ВСУ угрожают медицинскими опытами над российским пленным Щеголеватым

close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает проводить медицинские опыты над пленным российским военнослужащим, если его семья не заплатит выкуп в 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора.

О вымогательстве крупной суммы рассказал агентству сводный брат военнопленного Игоря Щеголеватого Александр Сериков.

Женщина с аудиозаписи, представляющая Украину, заявила, что военнослужащий Вооруженных сил России сейчас находится в полевом бараке, где очень много «разъяренных украинцев» хотят провести над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты. По ее словам, после завершения опытов большинство российских бойцов, оказавшихся в таком положении, выкинут где-то на окраине леса.

Украинка добавила, что сейчас Щеголеватый находится на прифронтовой территории, украинская сторона не заявляла его как пленного, поэтому военные ВСУ хотят выкупить россиянина за деньги, они не уверены, нужен он им живой или нет.

Ранее СК начал проверку по делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами